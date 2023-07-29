Садівники пояснили, як легко 'оживити' зів'ялі гортензії

Інколи гортензії в’януть або опадають без очевидних причин. Втім, садівники радять звернути увагу на декілька розповсюджених помилок при догляді за квітами.

До них належать неправильний полив, занадто багато сонця, важкі квіти або надмірне внесення добрив. На щастя, це можна виправити та "оживити" зів'ялі гортензії, пише Express.co.uk.

Якщо листі опускаються до землі, то квіти, ймовірно, відчувають спрагу. Забезпечте ретельний полив, коли помітите цей симптом.

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Як правило, гортензії знову оживають, коли вони мали шанс відновитися. Вони потребують достатньо води щоденно.

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Під час поливу садівники повинні прагнути до основи рослини – обприскування листя не зволожить рослину, натомість це зробить рослину більш сприйнятливою до хвороб.

Умови ґрунту також можуть впливати на те, як рослина отримує воду – гортензії віддають перевагу ґрунту з хорошим дренуванням. Глинистий ґрунт може утримувати багато води навколо коріння, а піщаний – пропускати рідину надто швидко.

Більшість гортензій люблять висаджувати на частковому сонці. В'янення може бути спричинене поєднанням зневоднення та теплового стресу.

Якщо у вас є сорт, який любить півтінь, знайдіть ділянку у саду, яка отримує чотири-шість годин ранкового сонця. Це дасть рослині достатньо сонця, щоб виростити сильні стебла та щедрі квіти.

Коли справа доходить до переміщення гортензії в більш підходяще місце, садівники повинні почекати до осені або коли погода стане прохолоднішою.

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