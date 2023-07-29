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Садоводы объяснили, как легко "оживить" увядшие гортензии

Анастасия Крыщук

Садоводы объяснили, как легко 'оживить' увядшие гортензии

Иногда гортензии увядают или опадают без очевидных причин. Впрочем, садоводы советуют обратить внимание на несколько распространенных ошибок при уходе за цветами.

К ним относятся неправильный полив, слишком много солнца, тяжелые цветы или чрезмерное внесение удобрений. К счастью, это можно исправить и "оживить" увядшие гортензии, пишет Express.co.uk.

Если листья опускаются к земле, то цветы, вероятно, испытывают жажду. Обеспечьте тщательный полив, когда заметите этот симптом.

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Как правило, гортензии снова оживают, когда у них был шанс восстановиться. Они нуждаются в достаточной воде ежедневно.

Во время полива садоводы должны стремиться к основанию растения – опрыскивание листьев не увлажнит растение, а это сделает растение более восприимчивым к болезням.

Условия почвы также могут влиять на то, как растение получает воду – гортензии предпочитают почву с хорошим дренированием. Глинистый грунт может содержать много воды вокруг корней, а песчаный – пропускать жидкость слишком быстро.

Большинство гортензий любят высаживать на частичном солнце. Увядание может быть вызвано сочетанием обезвоживания и теплового стресса.

Если у вас есть сорт, который любит полутень, найдите участок в саду, который получает четыре-шесть часов утреннего солнца. Это даст растению достаточно солнца, чтобы вырастить сильные стебли и щедрые цветы.

Когда дело доходит до перемещения гортензии в более подходящее место, садоводы должны подождать до осени или когда погода станет прохладнее.

Напомним, мы уже писали о 6 растениях, которые не нуждаются в особом уходе.

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