Садоводы объяснили, как легко 'оживить' увядшие гортензии

Иногда гортензии увядают или опадают без очевидных причин. Впрочем, садоводы советуют обратить внимание на несколько распространенных ошибок при уходе за цветами.

К ним относятся неправильный полив, слишком много солнца, тяжелые цветы или чрезмерное внесение удобрений. К счастью, это можно исправить и "оживить" увядшие гортензии, пишет Express.co.uk.

Если листья опускаются к земле, то цветы, вероятно, испытывают жажду. Обеспечьте тщательный полив, когда заметите этот симптом.

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Как правило, гортензии снова оживают, когда у них был шанс восстановиться. Они нуждаются в достаточной воде ежедневно.

Во время полива садоводы должны стремиться к основанию растения – опрыскивание листьев не увлажнит растение, а это сделает растение более восприимчивым к болезням.

Условия почвы также могут влиять на то, как растение получает воду – гортензии предпочитают почву с хорошим дренированием. Глинистый грунт может содержать много воды вокруг корней, а песчаный – пропускать жидкость слишком быстро.

Большинство гортензий любят высаживать на частичном солнце. Увядание может быть вызвано сочетанием обезвоживания и теплового стресса.

Если у вас есть сорт, который любит полутень, найдите участок в саду, который получает четыре-шесть часов утреннего солнца. Это даст растению достаточно солнца, чтобы вырастить сильные стебли и щедрые цветы.

Когда дело доходит до перемещения гортензии в более подходящее место, садоводы должны подождать до осени или когда погода станет прохладнее.

Напомним, мы уже писали о 6 растениях, которые не нуждаются в особом уходе.

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