Как идеально отмыть стеклянную вазу без разводов: простые способы

Стеклянные вазы, в том числе имеющие внутренние узоры, могут стать настоящим вызовом во время отмывания после того, как у них стояли живые цветы. Зеленый налет и другие загрязнения могут не только испортить внешний вид вазы, но и повлиять на продолжительность стояния новых живых цветов.

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Но не стоит беспокоиться, на сайте prostoway подготовили для вас несколько эффективных способов, которые помогут с легкостью восстановить блеск ваших ваз.

Лимонная свежесть: Вам понадобится 250 мл теплой воды и одна большая ложка лимонной кислоты. Растворите лимонную кислоту в теплой воде и залейте раствор в вазу. Дайте весу постоять так в течение нескольких часов. После этого тщательно промойте и протрите вазу. Солевая магия: Еще один способ заключается в использовании соли. Растворите столовую ложку поваренной соли в 500 мл теплой кипяченой воды. Убедитесь, что соль полностью растворилась. Залейте раствор в вазу, хорошо закройте крышкой и энергично встряхните вазу. Затем оставьте ее так на 15 минут, а после этого снова промойте и протрите. Ваша ваза останется без пятен и разводов.

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