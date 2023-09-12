Як позбутися печії в роті після гострого перцю: дієві лайфхаки

Якщо ви полюбляєте гострий перець, інколи може настати час, що печія в роті не припиняється. Також, якщо ви різали перець без рукавиць, від його соку можуть почати пекти руки.

Фахівці дали поради, як "перестати горіти" після нарізання гострого перцю та його вживання.

Якщо після нарізання перцю у вас печуть руки, зняти ці неприємні відчуття допоможе мийний засіб для посуду. Оскільки перець пече через маслянисту речовину капсаїцин, мийний засіб допоможе прибрати залишки його зі шкіри.

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Повторіть цей процес кілька разів, якщо опік не зникне після першого миття.

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Якщо перець потрапив під нігті й пальці "горять", можна використати м’яку зубну щітку або ніжну губку – намильте їх мийним засобом та прочистьте під нігтями.

Коли закінчите відмивати капсаїцин, змажте шкіру гелем Алое Вера.

Якщо ви переїли гострого перцю й відчуваєте, що слизова в роті "горить", спробуйте випити холодного молока. Жири в молоці допомагають розщепити перцеву олію та забезпечують негайне, хоча й тимчасове полегшення.

Якщо не маєте молока, спробуйте з'їсти сметану або нежирний йогурт.

Раніше лікарка Тетяна Лакуста пояснила, чому не можна пити соду, особливо при печії.

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