Як правильно зберігати солодкі перці, щоб вони довго не псувались

Щоб зберегти свіжість та смак овочів, зокрема перців, протягом 3-4 місяців, слід дотримуватися правильних умов зберігання. Хоча багато людей звикли зберігати перці у холодильнику, це не завжди є найкращим варіантом для тривалого зберігання.

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Як пише видання Express, щоб запобігти псуванню перців та інших овочів, можна використовувати простий метод з пакетом та паперовим рушником.

Ось декілька порад, як правильно зберігати перець:

Віддавайте перевагу зеленому болгарському перцю, оскільки він зберігається довше, ніж червоний або жовтий. Зберігайте перець цілим. Нарізані плоди швидко стають м'якими і швидко псуються. Виділіть окремий відсік у холодильнику для зберігання перців і розмістіть їх якомога далі від томатів та огірків. Перед зберіганням перців обов'язково вимийте їх і ретельно висушіть. Покладіть паперовий рушник навпіл і помістіть у щільний поліетиленовий пакет. Додайте один або два перці та щільно закрийте пакет.

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