Как правильно хранить сладкие перцы, чтобы они долго не портились
Чтобы сохранить свежесть и вкус овощей, в частности перцев, в течение 3-4 месяцев следует соблюдать правильные условия хранения. Хотя многие привыкли хранить перцы в холодильнике, это не всегда лучший вариант для длительного хранения.
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Как пишет издание Express, чтобы предотвратить порчу перцев и других овощей, можно использовать простой метод с пакетом и бумажным полотенцем.
Вот несколько советов, как правильно хранить перец:
- Отдавайте предпочтение зеленому болгарскому перцу, поскольку он сохраняется дольше красного или желтого.
- Сохраняйте перец целым. Нарезанные плоды быстро становятся мягкими и быстро портятся.
- Выделите отдельный отсек в холодильнике для хранения перцев и разместите их подальше от томатов и огурцов.
- Перед хранением перцев обязательно вымойте и тщательно высушите.
- Положите бумажное полотенце пополам и поместите в плотный полиэтиленовый пакет. Добавьте один или два перца и плотно закройте пакет.
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