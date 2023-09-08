Как правильно хранить сладкие перцы, чтобы они долго не портились

Чтобы сохранить свежесть и вкус овощей, в частности перцев, в течение 3-4 месяцев следует соблюдать правильные условия хранения. Хотя многие привыкли хранить перцы в холодильнике, это не всегда лучший вариант для длительного хранения.

Читайте также: Почему опытные огородники советуют хранить свеклу с картофелем

Как пишет издание Express, чтобы предотвратить порчу перцев и других овощей, можно использовать простой метод с пакетом и бумажным полотенцем.

Вот несколько советов, как правильно хранить перец:

Отдавайте предпочтение зеленому болгарскому перцу, поскольку он сохраняется дольше красного или желтого. Сохраняйте перец целым. Нарезанные плоды быстро становятся мягкими и быстро портятся. Выделите отдельный отсек в холодильнике для хранения перцев и разместите их подальше от томатов и огурцов. Перед хранением перцев обязательно вымойте и тщательно высушите. Положите бумажное полотенце пополам и поместите в плотный полиэтиленовый пакет. Добавьте один или два перца и плотно закройте пакет.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы лук не начал быстро гнить.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!