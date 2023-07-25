Что делать, чтобы лук не начал быстро гнить: советы

Лук – это овощ, урожай которого собирается летом, а храниться может в течение многих месяцев. Однако при неправильном уходе лук может быстрее начать гнить.

UAportal собрал советы, которые помогут подготовить лук к длительному хранению. Следует знать, как правильно собирать и просушивать лук.

Таким образом, собирать урожай лука можно только тогда, когда луковицы набрали свой сортовой размер и определенный вес. Также листья овоща должны пожелтеть и лечь, а наружные чешуйки стать сухими. В то время как выкапывать лук можно только в сухую погоду. В частности, его полив следует прекратить за 7-10 дней до сбора урожая. Это нужно, чтобы он не сгнил. Однако при продолжительных дождях затягивать со сбором тоже нельзя. В таком случае лук следует выкопать и отправить на просушку в хорошо проветриваемое место. Однако оно должно быть защищено от солнечных лучей. Полное высыхание может занять от трех и более недель.

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Следует знать, как правильно собирать лук. Это нужно делать лопатой или вилами. Комки земли из овоща необходимо счищать руками. Важно не бить лук о землю, ведь это повышает риск гниения. Также не стоит сразу обрезать корни и листья. Это можно делать только после высыхания. В частности, сначала нужно ножницами состричь корешки, оставляя около 5 мм, а затем отрезать сухую часть пера. Однако при самой луковице необходимо оставить мягкую шейку, она не высыхает. После этого лук можно отсортировать. Первыми следует есть большие овощи, поскольку они начинают быстрее гнить.

Добавим, что лук можно хранить в деревянных или пластиковых ящиках с доступом к воздуху.

Напомним, украинский кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как легко очистить и порезать лук без неприятных слез.

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