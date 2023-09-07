Почему опытные огородники советуют хранить свеклу с картофелем: полезный лайфхак

Опытные огородники раскрыли секреты успешного хранения свеклы в холодный период, которые помогут избежать порчи этого полезного овоща и сохранить его вкус и сочность.

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Свекла – это ценный овощ со многими полезными свойствами, и правильное хранение важно для того, чтобы сохранить их вкус и пользу в течение зимнего сезона. Обычно зимой свекла может потерять свою упругость и свежесть, но существует способ предотвратить это. Об этом сообщает "Апостроф".

Секрет успешного хранения свеклы заключается в их "соседстве" во время хранения. Лучшее место для этого – поверхность картофеля. Это потому, что свекла постепенно теряет влагу, высыхая, тогда как картофель, наоборот, впитывает влагу. Такое совместное хранение помогает свекле оставить свою сочность и не терять свой вкус. Картофель впитывает чрезмерную влагу и предотвращает загнивание.

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Лучшее место для хранения свеклы – подвал с температурой от 0 до +2°C. Важно, чтобы влажность в этом помещении была на уровне, что не допускает замерзания корнеплодов. Свеклу следует располагать не менее чем на 10-15 см от уровня пола.

Также небольшое количество свеклы можно хранить в холодильнике, в специальном отсеке для овощей или даже на балконе. Важно следовать этим советам, чтобы наслаждаться вкусной и полезной свеклой в течение зимы.

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