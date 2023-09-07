Чому досвідчені городники радять зберігати буряк з картоплею: корисний лайфхак

Досвідчені городники розкрили секрети успішного зберігання буряків в холодний період, які допоможуть уникнути зіпсування цього корисного овоча і зберегти його смак та соковитість.

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Буряки – це цінний овоч з багатьма корисними властивостями, і правильне зберігання важливо для того, щоб зберегти їх смак і користь на протязі зимового сезону. Зазвичай взимку буряки можуть втратити свою пружність і свіжість, але існує спосіб запобігти цьому. Про це повідомляє "Апостроф".

Секрет успішного зберігання буряків полягає в їх "сусідстві" під час зберігання. Найкраще місце для цього – поверхня картоплі. Це через те, що буряки поступово втрачають вологу, висихаючи, тоді як картопля, навпаки, вбирає вологу. Таке спільне зберігання допомагає бурякам залишити свою соковитість і не втрачати свій смак. Картопля вбирає надмірну вологу і запобігає загниванню.

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Найкраще місце для зберігання буряків – підвал з температурою від 0 до +2°C. Важливо, щоб вологість в цьому приміщенні була на рівні, що не допускає замерзання коренеплодів. Буряки слід розташовувати не менше, ніж на 10-15 см від рівня підлоги.

Також невелику кількість буряків можна зберігати у холодильнику, в спеціальному відсіку для овочів, або навіть на балконі. Важливо дотримуватися цих порад, щоб насолоджуватися смачними і корисними буряками протягом зими.

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