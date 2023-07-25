Що робити, аби цибуля не почала швидко гнити: поради

Цибуля – це овоч, урожай якого збирається влітку, а зберігатися може протягом багатьох місяців. Проте при неправильному догляді, цибуля може швидше почати гнити.

UAportal зібрав поради, які допоможуть підготувати цибулю до тривалого зберігання. Варто знати, як правильно збирати та просушувати цибулю.

Таким чином збирати урожай цибулі можна лише тоді, коли цибулини набрали свій сортовий розмір та певну вагу. Також листя овочу повинно пожовтіти та лягти, а зовнішні лусочки стати сухими. Тоді як викопувати цибулю можна лише в суху погоду. Зокрема, її полив варто припинити за 7-10 днів до збору урожаю. Це потрібно, аби вона не згнила. Проте при тривалих дощах затягувати зі збором також не можна. У такому випадку цибулю слід викопати та відправити на просушування в місце, яке добре провітрюється. Проте воно повинно бути захищеним від сонячних променів. Повне висихання може тривати від трьох та більше тижнів.

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Варто знати, як правильно збирати цибулю. Це потрібно робити лопатою або вилами. Грудки землі з овочу необхідно зчищати руками. Важливо не бити цибулю об землю, адже це підвищує ризик гниття. Також не варто відразу обрізати коріння та листя. Це можна робити лише після висихання. Зокрема, спочатку треба ножицями зістригти корінці, залишаючи близько 5 мм, а потім відрізати суху частину пера. Проте при самій цибулині необхідно залишити м'яку шийку, вона не висихає. Після цього цибулю можна відсортувати. Першими варто їсти великі овочі, оскільки вони починають швидше гнити.

Додамо, що цибулю можна зберігати у дерев'яних або пластикових ящиках з доступом до повітря.

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