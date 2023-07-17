Як позбутись неприємного запаху на кухні: два прості лайфхаки

На кухні зазвичай скупчуються різноманітні запахи від їжі, побутових хімікатів та сміття. Але ви можете зробити так, щоб у цій кімнаті завжди панував приємний аромат, не використовуючи дорогих освіжувачів з магазину. Ось два простих, але ефективних лайфхаки, які допоможуть усунути неприємні запахи на кухні, повідомляє видання The Sun.

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Перш ніж замінити пакет для сміття, насипте в нього невелику кількість харчової соди. Цей продукт легко позбавить сміттєвий відро неприємного запаху. Також ви можете додати кілька крапель улюбленої ефірної олії до соди, щоб створити приємний аромат.

Ще один спосіб позбутися неприємного запаху зі сміттєвого відра – використовувати лимон. Просто покладіть половинку лимона в смітник. Кислота, що міститься у цитрусових, допоможе розчинити бруд і природним чином забезпечить свіжість на вашій кухні.

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Крім цього, якщо вам потрібно усунути неприємний запах з холодильника, скористайтеся ванільним екстрактом. Замочіть ватний диск або тампон у ванільному екстракті та помістіть його в холодильник. Він заповнить простір приємним ароматом.

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