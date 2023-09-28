Як позбутися цвілі на вікнах: чотири способи

Чорний грибок на вікнах – це не тільки естетична проблема, але і загроза здоров'ю. Він може викликати кашель, алергію і навіть бронхіальну астму.

Щоб позбутися цвілі, не обов'язково купувати дорогі хімічні засоби. Є кілька ефективних домашніх способів, які допоможуть вам очистити вікна і захистити своє здоров'я. UAportal розповість, як позбутися грибку за допомогою народних засобів.

Оцет

Оцет – це недорогий і ефективний засіб для боротьби з цвіллю. Він не тільки вбиває грибок, але і дезінфікує поверхню.

Щоб прибрати цвіль за допомогою оцту потрібно:

Змочити губку в оцті. Протерти місця з цвіллю. Залишити оцет на годину, щоб він розчинив цвіль. Протерти поверхню чистою губкою.

Відбілювач

Відбілювач – це ще один ефективний засіб для боротьби з цвіллю. Однак він є більш агресивним, ніж оцет, тому при роботі з ним необхідно дотримуватися обережності.

Щоб прибрати цвіль за допомогою відбілювача варто:

Змішати відбілювач з водою у співвідношенні 1:1. Протерти сумішшю відбілювача і води ділянку з цвіллю. Залишити засіб на 30 хвилин. Протерти поверхню чистою вологою губкою.

Фунгіцид

Фунгіцид – це спеціальний засіб для боротьби з цвіллю і грибком. Його можна купити в господарському магазині.

Щоб прибрати цвіль за допомогою фунгіциду необхідно протерти місця з цвіллю губкою, змоченою в розчині фунгіциду і води в співвідношенні 1:1. При цьому потрібно використовувати рукавички.

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Ультрафіолетова лампа

Ультрафіолетові промені ефективно вбивають цвіль. Якщо у вас є ультрафіолетова лампа, ви можете використовувати її для очищення вікон.

Щоб прибрати цвіль за допомогою ультрафіолетової лампи освітіть уражені цвіллю ділянки ультрафіолетовою лампою. Після цього грибок зникне.

Після того, як ви прибрали цвіль, важливо усунути причину її появи. Для цього необхідно забезпечити хорошу вентиляцію в приміщенні і уникати підвищеної вологості.

Нагадаємо, ми розповіли, як забезпечити здорове середовище для життя і запобігти утворенню цвілі на стінах.

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