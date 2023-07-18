Як позбутися ознак похмілля в домашніх умовах: лайфхаки

Ввечері добре, а на ранок не дуже. Часто після гучної вечірки з кількома випитими келихами алкоголю на ранок з'являється похмілля, а разом із ним й неприємний запах, перегар. Він триває від двох годин до доби.

Перегар з'являється через 1-1,5 години після вживання алкоголю, саме тоді печінка починає переробляти випитий алкоголь. Тобто причини появи неприємного запаху – це продукти розпаду спирту. Токсини з організму виводяться поступово: через шкіру, легені та з сечею. Отже, перегар зникає лише тоді, коли алкоголь повністю вийде з організму. UAporlal поділиться секретами, які допоможуть швидше позбутися перегару в домашніх умовах.

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Лайфхаки, що допоможуть вивести алкоголь з організму та позбутися перегару:

Пийте більше рідини

Кава, чорний або зелений чай містять кофеїн, який має сечогінний ефект. Це призведе до того, що організм почне швидше виводити токсини.

Дихайте свіжим повітрям

Кисень потрібен для ефективного окислення спирту в печінці. Тобто, чим більше кисню, тим швидше зникне перегар. Також варто робити вентиляції легенів (глибокі вдихи та видихи). Це знизить концентрацію видихуваних парів спирту, перегар стане слабшим.

Тепла ванна або душ

Це допоможе швидшому виведенню токсинів, оскільки тепла вода розкриє та очистить пори. Зокрема, можна прийняти контрастний душ.

Їжте більше білку та гострої їжі

Яєчня, омлет або нежирне м'ясо. Додатковий білок допоможе печінці швидше переробити залишки спирту в організмі. А гостра їжа прискорить обмін речовин.

Антипохмільні препарати

Варто купити в аптеці антипохмільні препарати, у складі яких є унітіол або бурштинова кислота. Вони впливають на обмін речовин та прискорюють виведення з організму продуктів алкогольного розпаду.

Нагадаємо, у деяких продуктах, які ми завжди вважали безалкогольними, міститься спирт. У маркуванні продукту його немає, але якщо продукт ферментований – там, ймовірно, буде спирт.

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