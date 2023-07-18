Як позбутися ознак похмілля в домашніх умовах: лайфхаки
Ввечері добре, а на ранок не дуже. Часто після гучної вечірки з кількома випитими келихами алкоголю на ранок з'являється похмілля, а разом із ним й неприємний запах, перегар. Він триває від двох годин до доби.
Перегар з'являється через 1-1,5 години після вживання алкоголю, саме тоді печінка починає переробляти випитий алкоголь. Тобто причини появи неприємного запаху – це продукти розпаду спирту. Токсини з організму виводяться поступово: через шкіру, легені та з сечею. Отже, перегар зникає лише тоді, коли алкоголь повністю вийде з організму. UAporlal поділиться секретами, які допоможуть швидше позбутися перегару в домашніх умовах.
Лайфхаки, що допоможуть вивести алкоголь з організму та позбутися перегару:
- Пийте більше рідини
Кава, чорний або зелений чай містять кофеїн, який має сечогінний ефект. Це призведе до того, що організм почне швидше виводити токсини.
- Дихайте свіжим повітрям
Кисень потрібен для ефективного окислення спирту в печінці. Тобто, чим більше кисню, тим швидше зникне перегар. Також варто робити вентиляції легенів (глибокі вдихи та видихи). Це знизить концентрацію видихуваних парів спирту, перегар стане слабшим.
- Тепла ванна або душ
Це допоможе швидшому виведенню токсинів, оскільки тепла вода розкриє та очистить пори. Зокрема, можна прийняти контрастний душ.
- Їжте більше білку та гострої їжі
Яєчня, омлет або нежирне м'ясо. Додатковий білок допоможе печінці швидше переробити залишки спирту в організмі. А гостра їжа прискорить обмін речовин.
- Антипохмільні препарати
Варто купити в аптеці антипохмільні препарати, у складі яких є унітіол або бурштинова кислота. Вони впливають на обмін речовин та прискорюють виведення з організму продуктів алкогольного розпаду.
Нагадаємо, у деяких продуктах, які ми завжди вважали безалкогольними, міститься спирт. У маркуванні продукту його немає, але якщо продукт ферментований – там, ймовірно, буде спирт.
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