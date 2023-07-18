Как избавиться от признаков похмелья в домашних условиях: лайфхаки

Вечером хорошо, а к утру не очень. Часто после громкой вечеринки с несколькими выпитыми бокалами алкоголя к утру появляется похмелье, а вместе с ним и неприятный запах, перегар. Он длится от двух часов до суток.

Перегар появляется через 1-1,5 часа после употребления алкоголя, в это время печень начинает перерабатывать выпитый алкоголь. То есть причины появления неприятного запаха – продукты распада спирта. Токсины из организма выводятся постепенно: через кожу, легкие и с мочой. Следовательно, перегар исчезает только тогда, когда алкоголь полностью выйдет из организма. UAporlal поделится секретами, которые помогут быстрее избавиться от перегара в домашних условиях.

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Лайфхаки, которые помогут вывести алкоголь из организма и избавиться от перегара:

Пейте больше жидкости

Кофе, черный или зеленый чай содержат кофеин, обладающий мочегонным эффектом. Это приведет к тому, что организм начнет быстрее выводить токсины.

Дышите свежим воздухом

Кислород необходим для эффективного окисления спирта в печени. То есть чем больше кислорода, тем быстрее исчезнет перегар. Также следует производить вентиляции легких (глубокие вдохи и выдохи). Это снизит концентрацию выдыхаемых паров спирта, перегар станет слабее.

Теплая ванна или душ

Это поможет более быстрому выведению токсинов, поскольку теплая вода раскроет и очистит поры. В частности, можно принять контрастный душ.

Ешьте больше белка и острой пищи

Яичница, омлет или нежирное мясо. Дополнительный белок поможет печени побыстрее переработать остатки спирта в организме. А острая пища ускорит обмен веществ.

Антипохмельные препараты

Следует купить в аптеке антипохмельные препараты, в составе которых есть унитиол или янтарная кислота. Они оказывают влияние на обмен веществ и ускоряют выведение из организма продуктов алкогольного распада.

Напомним, в некоторых продуктах, которые мы всегда считали безалкогольными, содержится спирт. В маркировке продукта его нет, но если продукт ферментированный – там, вероятно, будет спирт.

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