Як коти бачать цей світ порівняно з людським оком (фото)

Художник Ніколай Ламм звернувся до трьох тваринних експертів понад десять років тому, щоб створити гіпотезу та візуально показати, як світ бачать коти у порівнянні з людьми.

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Головна різниця між зором людини і зором котів полягає у сітківці – шарі тканини у задній частині ока, що містить фоторецептори. Фоторецептори перетворюють світлові промені на електричні сигнали, які нервові клітини обробляють, передають до мозку і перетворюють на зображення, яке ми сприймаємо.

Фоторецепторні клітини поділяються на палички і колбочки. Палички відповідають за периферійний і нічний зір, вони визначають яскравість і відтінки сірого. Колбочки відповідають за денний зір і сприйняття кольорів.

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Як у котів, так і у собак висока концентрація паличкових рецепторів і низька концентрація колбочкових рецепторів. У людей це навпаки, що пояснює наше гірше нічне бачення, але краще сприйняття кольорів.

Ніколай Ламм бажав дати можливість людям побачити світ очима своїх улюбленців. На наступних малюнках людський погляд зображено зверху, а погляд кота – знизу.

Поле зору

Поле зору – це область, яку можна спостерігати, коли очі фокусуються на одній точці. Воно включає те, що можна побачити прямо перед собою, а також зверху, знизу та збоку. Коти мають незначно ширше поле зору, охоплююче 200 градусів, порівняно з середнім полем зору людини, яке становить 180 градусів.

Гострота зору

Гострота зору визначає чіткість зору. У середньому людини гострота зору становить 20/20. Гострота зору кота коливається від 20/100 до 20/200, що означає, що кіт повинен бути на відстані 20 футів (6 метрів), щоб бачити те, що людина може бачити на відстані 100 (30 метрів) або 200 футів (60 метрів). Це пояснює розмитість нижнього зображення.

Кольорове зорове сприйняття

Коти не бачать кольори так, як люди. Людей називають трихроматами, тобто вони мають три види колбочок, які дозволяють їм бачити червоний, зелений і синій колір. Котів також вважають трихроматами, але не так, як люди. Котячий зір схожий на зір людини дальтоніка.

Коти бачать світ відтінками сірого, блакитного і зеленого кольорів. Їх зіниці здатні змінювати свій розмір, що допомагає котам адаптуватися до змін освітлення і швидко переходити від денного до нічного бачення.

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Глибина зору

Коти мають кращу глибину зору, ніж люди. Це означає, що вони можуть бачити рухи та форму предметів краще, ніж люди. Це корисно для полювання на мишей та інших малих тварин. Фахівці вважають, що кішки короткозорі, тобто вони також не бачать далеких предметів. Однак їхня здатність бачити близькі об’єкти добре підходить для полювання та захоплення здобичі.

Коти мають широкі зіниці, які допомагають їм бачити предмети з більшого кута, що забезпечує їм кращу периферійну видимість. Крім того, їх зіниці можуть швидко змінювати свій розмір, що допомагає їм адаптуватися до змін освітлення.

Нічне бачення

Кішки не можуть бачити дрібні деталі чи насичені кольори, але вони мають чудову здатність бачити в темряві через велику кількість паличок у їхній сітківці, які чутливі до слабкого світла. У результаті коти можуть бачити, використовуючи приблизно одну шосту кількість світла, яка потрібна людям.

Кішки також мають структуру позаду сітківки, яка називається тапетум, яка, як вважають, покращує нічний зір. Клітини в тапетумі діють як дзеркало, відбиваючи світло, що проходить між паличками та колбочками, назад до фоторецепторів, даючи їм ще один шанс зібрати невелику кількість світла, доступного вночі. Саме від цього котячі очі світяться в темряві.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що думають собаки, коли схиляють голову.

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