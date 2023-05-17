Как коты видят этот мир по сравнению с человеческим глазом (фото)

Художник Николай Ламм обратился к трем животным экспертам более десяти лет назад, чтобы создать гипотезу и зрительно показать, как мир видят коты по сравнению с людьми.

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Главная разница между зрением человека и зрением кошек заключается в сетчатке – слое ткани в задней части глаза, содержащем фоторецепторы. Фоторецепторы превращают световые лучи в электрические сигналы, которые нервные клетки обрабатывают, передают в мозг и превращают в воспринимаемое изображение.

Фоторецепторные клетки делятся на палочки и колбочки. Палочки отвечают за периферическое и ночное зрение, они определяют яркость и оттенки серого. Колбочки отвечают за дневное зрение и цветовосприятие.

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Как у кошек, так и у собак высока концентрация палочковых рецепторов и низкая концентрация колбочковых рецепторов. У людей это наоборот, что объясняет наше худшее ночное видение, но лучшее цветовосприятие.

Николай Ламм хотел дать возможность людям увидеть мир глазами своих любимцев. На следующих рисунках человеческий взгляд изображен сверху, а взгляд кота – снизу.

Поле зрения

Поле зрения – область, которую можно наблюдать, когда глаза фокусируются на одной точке. Оно включает в себя то, что можно увидеть прямо перед собой, а также сверху, снизу и сбоку. Коты имеют незначительно более широкое поле зрения, охватывающее 200 градусов по сравнению со средним полем зрения человека, которое составляет 180 градусов.

Острота зрения

Острота зрения определяет четкость зрения. В среднем человека острота зрения составляет 20/20. Острота зрения кота колеблется от 20/100 до 20/200, что означает, что кот должен быть на расстоянии 20 футов (6 метров), чтобы видеть, что человек может видеть на расстоянии 100 (30 метров) или 200 футов (60 метров). ). Это объясняет размытость нижнего изображения.

Цветное зрительное восприятие

Кошки не видят цвета так, как люди. Людей называют трихроматами, то есть у них три вида колбочек, которые позволяют им видеть красный, зеленый и синий цвет. Кошек также считают трихроматами, но не так, как люди. Кошачье зрение похоже на зрение человека дальтоника.

Кошки видят мир оттенками серого, голубого и зеленого цветов. Их зрачки способны изменять свой размер, что помогает котам адаптироваться к изменениям освещения и быстро переходить от дневного к ночному видению.

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Глубина зрения

Кошки обладают лучшей глубиной зрения, чем люди. Это значит, что они могут видеть движения и форму предметов лучше людей. Это полезно для охоты на мышей и других малых животных. Специалисты считают, что кошки близоруки, то есть они тоже не видят дальних предметов. Однако их способность видеть близкие объекты хорошо подходит для охоты и захвата добычи.

Кошки имеют широкие зрачки, которые помогают им видеть предметы с большего угла, что обеспечивает им лучшую периферическую видимость. Кроме того, их зрачки могут быстро изменять свой размер, что помогает им адаптироваться к изменениям освещения.

Ночное видение

Кошки не могут видеть мелкие детали или насыщенные цвета, но они обладают прекрасной способностью видеть в темноте из-за большого количества палочек в их сетчатке, которые чувствительны к слабому свету. В результате коты могут видеть, используя примерно одно шестое количество света, которое нужно людям.

Кошки также имеют структуру позади сетчатки, которая называется тапетум, которая, как полагают, улучшает ночное зрение. Клетки в тапетуме действуют как зеркало, отражая свет, проходящий между палочками и колбочками, обратно к фоторецепторам, давая им еще один шанс собрать небольшое количество света, доступного ночью. Именно от этого кошачьи глаза светятся в темноте.

Напомним, ранее мы писали о том, что думают собаки, когда склоняют голову.

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