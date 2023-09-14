Як легко та швидко наточити терку: лайфхак

Кожна господиня знає, що терка є незамінним інструментом на кухні. Однак з часом її зубці можуть затупитися, що призводить того, що варто змінити інструмент.

Проте в Pixel розповіли, як просто та швидко наточити терку. Перше, що вам знадобиться, це кухоль чи тарілка із міцної кераміки та вода. Змочіть зубці терки водою.

Читайте також: Як швидко й легко наточити кухонні ножі підручними засобами

Далі натискаючи, кухлем або тарілкою багаторазово проводьте по зубцях терки вздовж лез. Ця проста процедура зазвичай займає всього 5-10 хвилин, але в результаті ваша терка знову стане гострою.

Відео дня

Ще одним ефективним способом відновлення гостроти терки є використання харчової фольги. Згорніть фольгу в кулю та "натріть" нею зубці терки. Після цього промийте кухонний інвентар. Ви можете знову насолоджуватися своєї теркою, немов вона щойно була куплена.

Завдяки цим простим діям ви зможете відновити гостроту своєї терки і знову насолоджуватися легким та ефективним використанням кухонного інвентарю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як легко наточити ножі блендера, що затупились.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!