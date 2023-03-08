Як легко очистити унітаз за допомогою борошна: неочікуваний лайфхак

З часом унітаз забруднюється, а його чищення може стати важкою та неприємною задачею. Але з допомогою простого лайфхаку з борошном ви зможете зробити це без зайвих зусиль.

Для цього вам знадобиться звичайне борошно, яке ви зазвичай використовуєте при приготуванні їжі. Насипте декілька ложок цього продукту в унітаз та залийте гарячою водою. Ретельно помішайте, дайте розчину настоятись протягом 10-15 хвилин, а потім використайте щітку для очищення унітаза.

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Борошно допомагає відлущувати наліт та забруднення з поверхні унітаза, а гаряча вода допомагає розчинити ці забруднення, що робить процес відчищення значно легшим та ефективнішим.

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Також можна зробити більш ефективний засіб. Для цього беремо 3 ст. л. борошна, 2 ст. л. солі та 1 ст. л. соди. Усі компоненти змішуємо. Щоб суміш краще прилипла до стінок унітаза, зволожуємо їх, спускаючи воду. Потім наносимо порошок на поверхню. Залишаємо так на пів години, після чого – чистим йоржиком.

Загалом, використання борошна для відчищення унітаза – це простий та доступний лайфхак, який може зекономити ваш час та зусилля. При цьому не забувайте про безпеку - використовуйте рукавички та вентилюйте приміщення, щоб уникнути небажаних наслідків.

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