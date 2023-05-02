Як легко прибрати шерсть з одягу, коли нема ролика: простий лайфхак

Шерсть тварин та ворс можуть псувати вигляд навіть найідеальнішого одягу, а їх очищення може бути важким та займати багато часу. Зазвичай для цього використовують липкий ролик, змочену водою одягову щітку, скотч або навіть капронові колготки. Але якщо вам не вдалося знайти жоден із цих предметів, є альтернативний метод, який може допомогти.

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Щоб швидко видалити ворс та шерсть з одягу, вам знадобляться гумова рукавичка та лак для волосся. Спочатку надягніть рукавичку на руку, а потім збризніть її лаком для волосся. Далі пройдіться рукавичкою по всій поверхні одягу. Липка поверхня рукавички збереже всі волосини та шерсть, залишаючи ваш одяг бездоганним.

Після використання рукавичку можна промити водою, висушити та зберегти до наступного разу. Ви можете бути впевнені, що цей простий, але ефективний метод допоможе зберегти ваш одяг у бездоганному стані, незалежно від того, чи є у вас спеціальні засоби для очищення від шерсті та ворсу.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як назавжди забути про проблему волосся та шерсті у пральній машині.

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