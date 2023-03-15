Як назавжди забути про проблему волосся та шерсті у пральній машині: лайфхаки

Волосся та шерсть на одязі та постільній білизні – це неприємна проблема, з якою зіткнулися багато людей. Це особливо актуально для власників домашніх тварин, тому що їхнє волосся легко залишається на одязі та білизні. При звичайному пранні волосся може змиватись не повністю, що призводить до неприємних наслідків.

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Волосся може потрапляти на новий одяг під час наступного циклу прання, а також забивати фільтр, що може викликати поломку машини. Однак, регулярне очищення фільтра може допомогти запобігти цим проблемам і значно продовжити термін служби пральної машини. Проте є кілька простих і ефективних способів, які допоможуть позбутися волосся у пральній машині.

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Використання вафельної тканини. Вона притягує волосся завдяки своєї текстурі. Просто намотайте кілька шматочків вафельної тканини на барабан пральної машини разом із білизною. Після прання ви зможете легко зняти волосся з тканини. Ви можете повторити цей процес кілька разів, якщо потрібно;

Використання гумової рукавички. Просто натягніть рукавичку на руку та протріть нею поверхню білизни в пральній машині. Волосся притримається на рукавичці. Після цього достатньо зняти волосся з рукавички та повторити процес для решти білизни;

Використання пральних м'ячиків. Також можна використовувати спеціальні пральні м'ячики, які позбавлять білизну від волосся. Пральні м'ячики забезпечують активне розміщення білизни в барабані, що допомагає змити волосся;

Використання клейкої стрічки або скотчу. Цей метод дозволить вам ефективно зібрати всі волосинки з поверхні одягу і запобігти їх розлітанню по пральній машині. Перед використанням цього методу переконайтеся, що стрічка або скотч не залишає липких слідів на вашому одязі. Також, переконайтеся, що ви знімаєте стрічку або скотч з одягу перед початком циклу прання, щоб запобігти забиванню фільтра пральної машини.

Також слід звернути увагу на правильний вибір прального порошку або рідини для прання. Існують засоби, які містять компоненти, які притягують волосся та інші дрібні частинки, що допомагає їх збирати у спеціальний лоток пральної машини. Такі засоби можуть бути корисними для тих, хто має домашніх тварин або стикається з проблемою видалення волосся з одягу.

У разі, якщо попередні методи не допомагають позбутись волосся від пральної машини, слід звернутися до фахівців. Іноді засмічення фільтра може бути глибоко в пральній машині, і для його видалення необхідна професійна чистка.

Усі вищезгадані методи допоможуть вам ефективно позбутись волосся від пральної машини і зберегти її в робочому стані. Варто також пам'ятати про правильне користування пральною машиною та її регулярне очищення, щоб запобігти засміченню фільтра та інших проблем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вирішити проблему з шерстю та волоссям за допомогою чистої губки для миття посуду, а також за допомогою вологої серветки.

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