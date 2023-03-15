Как навсегда забыть о проблеме волос и шерсти в стиральной машине: лайфхаки

Волосы и шерсть на одежде и постельном белье – это неприятная проблема, с которой столкнулись многие. Это особенно актуально для владельцев домашних животных, потому что их волосы легко остаются на одежде и белье. При обычной стирке волосы могут смываться не полностью, что приводит к неприятным последствиям.

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Волосы могут попадать на новую одежду во время следующего цикла стирки, а также забивать фильтр, что может вызвать поломку машины. Однако регулярная очистка фильтра может помочь предотвратить эти проблемы и значительно продлить срок службы стиральной машины. Однако есть несколько простых и эффективных способов, которые помогут избавиться от волос в стиральной машине.

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Использование вафельной ткани. Она притягивает волосы благодаря своей текстуре. Просто намотайте несколько кусочков вафельной ткани на барабан стиральной машины вместе с бельем. После стирки вы сможете легко снять волосы с ткани. Вы можете повторить этот процесс несколько раз, если нужно;

Использование резиновой перчатки. Просто натяните перчатку на руку и протрите поверхность белья в стиральной машине. Волосы придержатся на перчатке. После этого достаточно снять волосы с перчатки и повторить процесс для остального белья;

Использование стиральных мячиков. Также можно использовать специальные стиральные мячики, которые избавят белье от волос. Стиральные мячики обеспечивают активное размещение белья в барабане, что помогает смыть волосы;

Использование клейкой ленты или скотча. Этот метод позволит вам эффективно собрать все волоски с поверхности одежды и предотвратить их разлета по стиральной машине. Перед использованием этого метода убедитесь, что лента или скотч не оставляет липких следов на вашей одежде. Также, убедитесь, что вы снимаете ленту или скотч с одежды перед началом цикла стирки, чтобы предотвратить забивание фильтра стиральной машины.

Также следует обратить внимание на правильный выбор стирального порошка или стиральной жидкости. Существуют средства, содержащие компоненты, притягивающие волосы и другие мелкие частицы, что помогает их собирать в специальный лоток стиральной машины. Такие средства могут быть полезны для тех, кто имеет домашних животных или сталкивается с проблемой удаления волос из одежды.

В случае, если предыдущие методы не помогают избавиться от волос от стиральной машины, следует обратиться к специалистам. Иногда засор фильтра может быть глубоко в стиральной машине, и для его удаления необходима профессиональная чистка.

Все вышеупомянутые методы помогут вам эффективно избавиться от волос от стиральной машины и сохранить ее в рабочем состоянии. Следует также помнить о правильном использовании стиральной машины и ее регулярной очистке, чтобы предотвратить засор фильтра и других проблем.

Напомним, ранее мы писали о том, как решить проблему с шерстью и волосами с помощью чистой губки для мытья посуды, а также с помощью влажной салфетки.

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