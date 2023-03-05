Зачем бросать губку в стиральную машинку во время стирки: полезный лайфхак

Если одежда после стирки не полностью отчищается, скорее всего, следует обслужить стиральную машинку. Есть несколько простых советов, которые помогут постирать вещи более качественно. Об этом пишет издание Sante plus.

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Во время стирки в барабан машинки бросают обычную губку для мытья посуды. Она накапливает на себе волосы и шерсть, которые случайно могут попадать с одеждой и защищают от того, чтобы волосы забивались в щели и трубы машинки. Лучше использовать текстурированные губки для душа – они более эффективно задерживают лишние мелкие предметы на себе.

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Если соблюдать эти меры предосторожности, можно сохранить свою одежду чистой и избежать повреждений стиральной машины. К тому же следует использовать только чистые губки и желательно не стирать вещи с одной губкой более одного раза. Для каждого цикла стирки лучше применять новую губку.

Также вместо губки для посуды можно бросить в барабан влажные салфетки. Здесь правила такие же:

Не используйте влажную салфетку повторно, после стирки она теряет свою эффективность, так вы не сэкономите;

Количество салфеток нужно увеличивать в зависимости от количества вещей, от 1 до 3 на одну стирку, больше не нужно;

Лучше всего подойдут антибактериальные салфетки, ведь у них нет дополнительных ароматических веществ;

Выбирайте крепкие салфетки, которые не рвутся с легкостью в руках, тогда они также не порвутся внутри стиральной машины и выполнят свою функцию.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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