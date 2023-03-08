Як можна використати зіпсовані фрукти та прокисле молоко: перевірені часом поради

У часи СРСР, коли товари були не завжди наявні в достатній кількості, люди використовували різні лайфхаки, щоб економити продукти та не витрачати зайві гроші. Один із таких способів – використання зіпсованих фруктів та прокислого молока.

Попри те, що використання зіпсованих продуктів може бути небезпечним для здоров'я, раніше це було необхідністю. Сучасні технології дозволяють зберігати продукти на довший термін без втрати корисних властивостей, але деякі традиції все ще живуть у наш час.

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Економні жителі СРСР ніколи не виливали молоко, що зіпсувалося. Кисле молоко і зараз часто використовують як основу для млинців і пирогів, а прострочений сир – для сирників. Прокисле молоко також використовували для випікання хліба, кисломолочного соусу, кисломолочного напою та йогурту.

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Фрукти, які вже не були придатні для їди в сирому вигляді, можна було використовувати для випікання пирогів, компотів та варення. З залежаних бананів виходило смачне печиво або банановий хліб, а з морквяної макухи – смачні кекси.

Існували також різні рецепти, що допомагали продовжити термін зберігання продуктів. Наприклад, яблука можна було зберігати, обмотуючи їх газетними аркушами та зберігаючи в холодильнику.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи можна їсти яблука, у яких липка та слизька шкірка.

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