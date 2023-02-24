Липка та слизька шкірка на яблуках: чи можна їсти такі фрукти

Чи бувало у вас таке, що купили яблука, миєте їх, аби похрумати, а шкірка яблук лишається липкою, або наче змащеною жиром? Якщо такий феномен спостерігався, то краще такі фрукти перед вживанням чистити від шкірки.

Річ у тому, що деякі фрукти для кращого та тривалішого зберігання обробляють спеціальним харчовим воском – вірніше сумішшю парафіну, воску та сорбінової кислоти.

Також яблука обприскують дифенілом – це продукт перероблення нафти, який уповільнює процеси гниття фруктів та овочів. Він є сильним алергеном та заборонений у США та країнах ЄС через канцерогенність. Дифеніл не має кольору, запаху та смаку. Якщо ви не помиєте фрукт, оброблений цією речовиною, вона може отруїти ваш організм.

Відео дня

Читайте також: Як обрати стиглі мандарини та що робити, якщо купили кислі цитрусові

Деякі фрукти виробники можуть обробляти патуліном – це мікотоксин, що виробляється різними видами цвілевих грибків. Якщо шкірка яблука навпомацки липка і слизька, о може бути що її обробили саме цією речовиною. Такі фрукти необхідно мити з милом та зрізати з них шкірку.

На складах фрукти та овочі для довшого зберігання можуть обробляти й спеціальними димовими шашками. У виділеному диму міститься фунгіцид, який захищає фрукти та овочі від збудників гнилі та плісняви. Він безпечний і його залишки легко змити водою, проте треба це робити ретельно.

Деякі фахівці радять мити оброблені яблука теплою водою із застосуванням соди. Для цього потрібно присипати яблуко содою, натерти його нею та ретельно змити теплою водою. Можна також використати мийний засіб, який не містить важких хімічних сполук. Це може бути засіб для миття дитячого посуду, його можна знайти у будь-якому магазині, де продають засоби для миття посуду. Після такого миття яблуко треба гарно протерти рушником та можна їсти зі шкіркою.

Читайте також: Рецепт смачної гречки без варіння, яка приготується, поки ви спите

Ще один спосіб – покладіть яблука на 10 хвилин у слабкий розчин оцту чи солі, потім промийте водою.

Однак деякі виробники можуть грішити тим, що обробляють фрукти дешевими речовинами, що містять шкідливі хімікати. Тож їсти чи не їсти яблука зі шкурками – справа кожного, однак краще перестрахуватися та обирати для споживання сезонні фрукти, або ті, які піддавалися мінімальній обробці для тривалішого зберігання.

Пропонуємо дізнатися, чому не можна мити м'ясо перед приготуванням.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!