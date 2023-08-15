Як знайти дрібний предмет на килимі та у важкодоступних місцях: лайфхак із пилососом

У сучасних квартирах, особливо тих, де панує велика кількість меблів та наявність килимів з високим ворсом, може стати викликом знаходження малих загублених предметів.

Це можуть бути сережки, кулони, болтики від окулярів та інші дрібниці, які зникають на довгий час і здається, неможливо знайти. Проте, є кілька простих практичних порад, які спрощують цей процес інформує Ukr.Media.

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Один із найефективніших способів – використання пилососа. Але перед тим, як приступити до пошуків, важливо внести деякі зміни. Перетворіть свій пилосос на металошукач.

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Прикріпіть кілька середніх за розміром магнітів на основну металеву всмоктувальну трубу. Важливо, щоб вони не перешкоджали один одному. Обгорніть торець труби будь-яким матеріалом з невеликими порами. Це забезпечить безперешкодний потік повітря.

Підключіть пилосос і почніть очищення покриття килимів. Періодично перевіряйте, чи не примагнітився магніт до загубленого предмета, і чи не застрягла вона на торці меблів.

Не обмежуйтеся лише килимами. Використовуйте аналогічний підхід під меблями – рухайте пилососом, звертаючи увагу на загублені предмети, які можуть знаходитися у важкодоступних місцях.

Ці прості, але ефективні дії можуть привести до несподіваних відкриттів. Часто виявляється, що дрібниці, про які ви вже забули, можуть бути швидко знайдені у найнесподіваніших місцях.

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