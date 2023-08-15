Как найти мелкий предмет на ковре и в труднодоступных местах: лайфхак с пылесосом

В современных квартирах, особенно тех, где властвует большое количество мебели и наличие ковров с высоким ворсом, может стать вызовом нахождения малых потерянных предметов.

Это могут быть серьги, кулоны, болтики от очков и другие мелочи, которые исчезают на долгое время и, кажется, невозможно найти. Однако есть несколько простых практических советов, которые упрощают этот процесс информирует Ukr.Media.

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Один из самых эффективных способов – использование пылесоса. Но прежде чем приступить к поискам, важно внести некоторые изменения. Превратите свой пылесос в металлоискатель.

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Прикрепите несколько средних размеров магнитов на основную металлическую всасывающую трубу. Важно, чтобы они не мешали друг другу. Оберните торец трубы любым материалом с небольшими порами. Это обеспечит беспрепятственный поток воздуха.

Подключите пылесос и начните очистку покрытия ковров. Периодически проверяйте, не примагнитился ли магнит к потерянному предмету, и не застряла ли она на торце мебели.

Не ограничивайтесь только коврами. Используйте аналогичный подход под мебелью – двигайте пылесосом, обращая внимание на потерянные предметы, которые могут находиться в труднодоступных местах.

Эти простые, но эффективные действия могут привести к неожиданным открытиям. Часто оказывается, что мелочи, о которых вы забыли, могут быть быстро найдены в самых неожиданных местах.

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