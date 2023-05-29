Як знайти щасливу монету та що робити з нею для удачі і достатку

Езотерики переконують, що грошовий талісман дійсно може принести багатство та удачу. Але у це треба щиро вірити, тоді й ефект швидко помітите.

Раніше щасливими вважали монети, які мали пошкодження на краях та щербинки. Якщо ви знайшли таку монету, її потрібно зберігати в гаманці і в жодному разі не витрачати. Вона допоможе збільшити доходи та покращити фінансову ситуацію.

Читайте також: Що не можна робити у медзакладі: 10 лікарняних прикмет

Крім цього, щасливими є й монети з отвором. До них можна віднести китайські юані, деякі іспанські песети та будь-яка інша монета з отвором. Їх треба зв'язувати разом по три штуки, використовуючи стрічки чи нитки червоного кольору. У такому вигляді зберігайте їх в гаманці.

Відео дня

Також існують прикмети про нерозмінний п'ятак. Це не обов'язково має бути 5 копійок, а будь-якого іншого номіналу з особливим для вас значенням та пам'яттю. Такий "п’ятак" з часом стає сімейною реліквією, який можна передавати з покоління в покоління.

Найкращим варіантом буде, якщо щасливу монету носитимете з собою постійно, але не показуйте оточуючим. Зберігайте її окремо від паперових купюр та ніколи не витрачайте.

Читайте також: Викиньте негайно з дому: 10 речей, через які ви не можете розбагатіти

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!