Як наточити кухонні ножі за 20 секунд: найпростіший лайфхак

Ніж – один з основних інструментів на кухні. І дуже прикро, коли він затуплюється.

Однак є способи швидко наточити ножі, навіть якщо у вас немає спеціального обладнання. Один із таких способів – використання керамічних виробів.

Фахівці радять різні ножі заточувати по-різному. Що стосується кухонного приладдя, то столові ножі треба заточувати під кутом 55-70 градусів, а побутові кухонні ножі під кутом у 30-35 градусів.

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Візьміть керамічний посуд, який не має "глазурованого" бортика уздовж дна. Поставте посуд догори дном на рівну робочу поверхню. Це оголить неглазурований обідок.Виберіть один із ножів, з яким ви будете працювати, і візьміть його за ручку. Притуліть лезо ножа до обода та тримайте його під кутом від 30 до 45 градусів. Повільно потягніть вістрям ножа по керамічному краю від руки ножа до кінчика леза.

Повторіть цей крок від 5 до 10 разів, переверніть лезо та повторіть дії для іншої сторони леза. На дні посуду, об який ви точили ножі, має залишитися темний слід. Це чіткий показник того, що він працює та що він "збриває" надзвичайно дрібні шматочки металу з леза.

Продовжуйте точити ножа у такий спосіб, доки лезо не стане достатньо гострим для використання. Потім промийте ніж, щоб видалити будь-які залишки металу та протріть рушником.

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