Как наточить кухонные ножи за 20 секунд: самый простой лайфхак

Нож – один из основных инструментов на кухне. И очень досадно, когда он затупляется.

Однако есть способы быстро наточить ножи, даже если у вас нет специального оборудования. Один из таких способов – использование керамических изделий.

Специалисты советуют разные ножи затачивать по-разному. Что касается кухонных принадлежностей, то столовые ножи надо затачивать под углом 55-70 градусов, а бытовые кухонные ножи под углом в 30-35 градусов.

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Возьмите керамическую посуду, не имеющую "глазированного" бортика вдоль дна. Поставьте посуду вверх дном на ровную рабочую поверхность. Это обнажит неглазированный ободок. Выберите один из ножей, с которым вы будете работать, и возьмите его за ручку. Приложите лезвие ножа к ободу и держите его под углом от 30 до 45 градусов. Медленно потяните острием нож по керамическому краю от руки ножа до кончика лезвия.

Повторите этот шаг от 5 до 10 раз, переверните лезвие и повторите действия другой стороны лезвия. На дне посуды, о которой вы точили ножи, должен остаться темный след. Это четкий показатель того, что он работает и что он "сбривает" очень мелкие кусочки металла из лезвия.

Продолжайте точить нож таким образом, пока лезвие не станет достаточно острым для использования. Затем промойте нож, чтобы удалить остатки металла и протрите полотенцем.

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