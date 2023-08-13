Як назавжди позбутись молі в будинку: бабусина порада

Боротьба з міллю може бути не тільки результативною, але й природною. Якщо вам знайомі безмежно непрохані гості в шафі, то цей ефективний та простий метод від нашої бабусі обов'язково заслуговує на вашу увагу.

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Міль не лише дратівлива, а й завдає великої шкоди. Однак є спосіб, який бореться з ними природним чином та з гарантованим результатом. І цей спосіб – лаванда, рослина, яка може стати вашим надійним захисником у війні проти молі, пише prostoway

Яскравий та виразний аромат лаванди, який так спокійно діє на наших нерви, виявляється непереносимим для цих шкідників. Запах лаванди створює для молі такі умови, що вона просто не може існувати в одному приміщенні з цією ароматною рослиною.

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Для досягнення максимальної ефективності, залиште сухий пучок лаванди в мініподушечці з тканини та розмістіть у закритій шафі. Таким чином, запах лаванди концентрується, а молі просто залишається з іншим вибором – перелітати кудись подалі чи померти.

Якщо сухої лаванди немає під рукою, легко замініть її натуральною лавандовою олією, яка доступна в аптеках та магазинах натуральної косметики. Просто вмочіть ватні диски в олію та розмістіть їх на полицях шафи або приклейте до стін або дверей. Також на додаток до боротьби з міллю, ви отримаєте чудовий аромат в кімнаті.

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