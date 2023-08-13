Как навсегда избавиться от моли в доме: бабушкин совет

Борьба с молью может быть не только результативной, но и естественной. Если вам знакомы безгранично незваные гости в шкафу, то этот эффективный и простой метод от нашей бабушки обязательно заслуживает вашего внимания.

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Моль не только раздражительна, но и наносит большой вред. Однако есть способ, который борется с ними естественным образом и гарантированным результатом. И этот способ – лаванда, растение, которое может стать вашим надежным защитником в войне против моли, пишет prostoway.

Яркий и выразительный аромат лаванды, так спокойно действующий на наших нервы, оказывается непереносимым для этих вредителей. Запах лаванды создает для моли такие условия, что он просто не может существовать в одном помещении с этим ароматным растением.

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Для достижения максимальной эффективности оставьте сухой пучок лаванды в миниподушечке из ткани и разместите в закрытом шкафу. Таким образом, запах лаванды концентрируется, а моли просто остается с другим выбором – перелетать куда подальше или умереть.

Если сухой лаванды нет под рукой, легко замените ее натуральным лавандовым маслом, доступным в аптеках и магазинах натуральной косметики. Просто смочите ватные диски в масло и разместите их на полках шкафа или приклейте к стенам или дверям. Также в дополнение к борьбе с молью, вы получите отличный аромат в комнате.

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