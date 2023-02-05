Як не падати взимку на льоду: 7 бюджетних способів запобігти ковзанню взуття

Взимку взуттю варто приділити особливу увагу, адже ожеледиця може бути дуже небезпечна, ви можете впасти та отримати травму. Щоб уникнути неприємних наслідків, слід обирати правильне взуття, або збільшити зчеплення з поверхнею.

Чоботи та черевики повинні бути водонепроникними, щоб захистити вас від вологи та замерзання. А убезпечити підошву взуття можна за допомогою одного з 7-ми лайфхаків, які запобігатимуть ковзанню взуття на льоду. Деякі з цих методів дуже бюджетні та коштуватимуть копійки, адже ви можете застосувати підручні матеріали, які є майже в кожному будинку.

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Лейкопластир – візьміть широкий лейкопластир і наклейте до підошви навхрест. Такий спосіб забезпечить трохи краще зчеплення на декілька днів; Клей – вимийте та знежирте підошву, після чого нанесіть тонким шаром клей по типу "Момент" та присипте поверхню піском. Такий трюк зробить підошву більш шорсткою, щоб вона не ковзала на льоду десь близько 3-4 тижнів; Наждачний папір – дешевий та сердитий спосіб. Приклейте шматочок наждачного паперу на суперклей. Наждачний матеріал можна замалювати чорним маркером, щоб він був підходив за кольором. Цей метод працюватиме щонайменш тиждень; Візерунок підошви – підошва не повинна бути гладкою, зазвичай виробники роблять фабричні виїмки або візерунки, але з часом вони стираються. Тому можна взяти гострий дріт, цвях або терку та зробити нові візерунки на підошві. Ефект збережеться протягом місяця; Повсть – також дуже ефективний матеріал. Очистіть підошву взуття та наклейте фрагменти повсті, щоб взуття не ковзало на льоду близько 10 днів; Будівельний скотч – щоб взуття не ковзало один-два дні, прикріпіть скотч до підошви липкою стороною назовні; Готові засоби з магазину – можна придбати спеціальні гумові підошви або льодоступи для черевиків на зиму у спеціальних магазинах.

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