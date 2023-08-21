Як очистити духовку без використання хімічних засобів: інструкція

Не відкладайте прибирання духовки на потім, адже бруд та жир можуть подовжити та ускладнити цей процес. Але не впадайте у відчай. Існує простий та ефективний спосіб, який допоможе легко очистити духовку.

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що для цього способу знадобляться лише декілька інгредієнтів, зокрема алюмінієва фольга, вода, оцет та сода.

Що потрібно робити:

Крок 1: Підготуйте духовку. Перед тим як розпочати прибирання, переконайтеся, що духовка вимкнена і охолола. Вийміть деко, решітки та інші аксесуари з духовки. Їх також можна очистити за допомогою фольги або іншими методами.

Читайте також: Як легко очистити витяжку на кухні від жиру

Відео дня

Крок 2: Зробіть розчин з води та оцту. Закип'ятіть літр води. Додайте пів склянки оцту та добре перемішайте. Цей розчин допоможе розм'якшити жир та бруд на стінках духовки.

Крок 3: Намочіть фольгу в розчині та покрийте духовку. Зірвіть аркуші фольги розміром з долоню та скомкайте їх у кульки. Опустіть кожну кульку в гарячий розчин з води та оцту, вичавіть надлишок рідини та прикріпіть до стінок, дверцят і дна духовки. Залиште фольгу на 30-40 хвилин.

Крок 4: Посипте содою поверхні духовки. Зніміть фольгу та посипте содою місця, де залишився бруд або жир. Сода реагуватиме з оцтом, утворюючи піну, яка допоможе знищити забруднення.

Крок 5: Протріть духовку вологою ганчіркою. Зачекайте 10-15 хвилин, доки сода зробить свою роботу. Потім протріть всі поверхні духовки вологою ганчіркою або губкою, змиваючи залишки соди, оцту та бруду. При необхідності повторіть процес, доки духовка не стане чистою і блискучою.

Нагадаємо, раніше ми писали про 4 прості способи помити стільницю на кухні від жирних плям.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!