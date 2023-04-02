Як очистити килим у ванній від грибка: корисний лайфхак

Вологість в ванній кімнаті може стати причиною появи грибків та бактерій на килимку. Просте прання може не допомогти вирішити проблему, тому краще скористатися перевіреними лайфхаками.

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Синтетичні килимки краще прати у машині на температурі до 60 °C, без віджиму. Для збереження кольору краще додати кондиціонер для білизни.

Гумові та силіконові килимки варто прати вручну. Намочіть їх звичайною водою, посипте пральним порошком або гелем і зачекайте 10-15 хвилин. Потім ретельно почистіть щіткою або губкою і промийте під теплою водою.

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Також вручну краще прати килимки з натурального волокна, таких як джут, бавовна або бамбук. Змішайте одну склянку білого оцту, дві столові ложки будь-якого засобу для миття посуду та трохи теплої води. Розчиніть три ковпачки цієї суміші в 10 літрах води, змочіть губку в цьому розчині та очистіть килимок. Потім краще залишити його сушитися на вулиці або на балконі, якщо це можливо.

Нагадаємо, що UAportal підготував кілька простих порад, які допоможуть швидко та ефективно очистити ванну. Знадобляться харчова сода, оцет та лимонний сік.

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