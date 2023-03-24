Як очистити ванну від стійкого нальоту оцтом та содою

Чищення ванни може стати складним завданням через застарілий наліт і іржу, що утворилися з часом. UAportal підготував кілька корисних порад, які полегшать це завдання!

Порада 1

Використовуйте розчин оцту

Оцет – ефективний натуральний засіб для чищення, який добре видаляє плями від жорсткої води, а також мильний наліт з таких поверхонь, як кахель, фарфор, наприклад, раковини, ванни і т.д. Щоб використати оцет, просто змішайте рівні частини оцту з теплою водою у пляшці з розпилювачем.

Рясно нанесіть на уражені ділянки суміш, а після 10-15 хвилин замочування видаліть губкою або щіткою. Це допоможе розпушити жорсткі відкладення, щоб їх було легко видалити при наступному протиранні!

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Порада 2

Паста з харчової соди

Ще один відмінний варіант для боротьби з сильними плямами на поверхні ванни завдяки своїм абразивним властивостям, які допомагають зруйнувати бруд швидше, ніж це роблять інші засоби для чищення. Для приготування пасти просто змішайте одну частину соди з двома частинами теплої води до утворення густої консистенції.

Поступово розподіліть по проблемним ділянкам пасту і залиште на 15-20 хвилин. Потім очистіть пляму за допомогою абразивного диска або ганчірки залежно від ступеня забруднення. Після цього ретельно промийте!

Порада 3

Чистячі засоби та скребки

Спеціальні засоби для чищення також доступні, якщо ви не хочете займатися змішуванням інгредієнтів самостійно. Крім того, існують спеціалізовані скребки, розроблені для видалення складних відкладень, таких як вапняний наліт, які можуть вимагати додаткових зусиль.

Нагадаємо, що UAportal підготував кілька простих порад, які допоможуть швидко та ефективно очистити ванну. Знадобляться харчова сода, оцет та лимонний сік.

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