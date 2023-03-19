Як швидко видалити іржу з унітазу: названо шість найефективніших засобів

Прості домашні засоби допоможуть позбутися жовтих розводів, плям, іржі та нальоту на унітазі. Часто навіть спеціальна "хімія" не може з цим справитися.

Пам'ятайте, що під час чищення унітаза обов'язково треба захистити руки. Також використовуйте щітку з грубими ворсинками.

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Шість ефективних засобів для видалення іржі з унітазу

1. Лимонний сік і сіль. Візьміть рівні частини лимонного соку та солі та змішайте до утворення густої пасти. Нанесіть її на забруднення та залиште на 1 годину. Потім протріть все щіткою та змийте водою.

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2. Білий оцет. Оцет добре видаляє іржу та інші забруднення. Для цього нанесіть його на бруд та залиште на кілька годин. Потім протріть щіткою та змийте.

3. Харчова сода та перекис водню. Змішайте харчову соду і перекис водню у рівних пропорціях до утворення пасти, яку треба нанести на плями іржі. Залиште мінімум на годину, а потім протріть щіткою.

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4. Марганцівка. Марганцівка добре бореться з іржею. Її треба змішати з водою, щоб утворилася густа паста. Нанесіть все на проблемні та забруднені місця, залиште на пів години "працювати". Потім протріть грубою щіткою.

5. Газована вода. Газовані напої, такі як "Фанта "або "Кока-кола", можуть видалити іржу та наліт. Налийте на забруднені місця та залиште на кілька годин.

6. Хімічні засоби для чищення. Побутова хімія від іржі в унітазі ділиться на три види:

абразивні порошки, які видаляють тільки свіжий бруд і можуть залишити подряпини на унітазі;

рідкі лужні засоби, які не можуть впоратися з великою кількістю забруднення і мають сильний запах;

кислотні засоби видаляють навіть стару іржу, але вони небезпечні для шкіри.

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Нагадаємо, що UAportal підготував кілька простих порад, які допоможуть швидко та ефективно очистити ванну. Знадобляться харчова сода, оцет та лимонний сік.

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