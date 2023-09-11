Як очистити штори прямо на карнизі: простий лайфхак

Штори є не тільки елементом декору, але й функціональним виробом, який захищає вікна від сонячних променів і поглядів ззовні. Проте, багатьом знайоме нудне завдання – чистка і прання штор.

Але не варто лякатися, оскільки існує простий лайфхак, який дозволяє очистити штори без їх знімання з карниза. Цей метод відмінно підійде тим, хто цінує свій час і ефективність, пише УНІАН.

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Для початку вам знадобиться пилосос зі спеціальною насадкою для фіранок. Пройдіться цією насадкою по тканині штори, це допоможе видалити пил і сміття, які можуть заховатися в них.

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Якщо у вас немає спеціальної насадки для пилососа, включіть найнижчий режим всмоктування і надіньте на трубку вологу ганчірочку. Це запобігає засмоктуванню тканини.

Потім готуйте мильний розчин, який зробить процес очищення штор ще простішим. Для цього вам знадобляться лише чиста тепла вода та трохи господарського мила. Терти мило на дрібну терку і розчинити його у воді. Отриманий розчин повинен бути майже прозорим і з незначною кількістю піни.

Після цього використовуйте губку, щоб нанести мильний розчин на штори. Спробуйте не намочити їх занадто сильно. Уважно обробіть забруднені місця, а потім зніміть мило ганчіркою або вологою губкою. Не варто намагатися потерти тканину, це може пошкодити її.

Якщо на шторах є плями, які не видаляються мильним розчином, спробуйте використовувати мийний засіб для посуду. Просто нанесіть трохи засобу на пляму і витріть її обережно вологою губкою.

Такий лайфхак особливо зручний для очищення штор без їх знімання з карниза. Важливо відзначити, що засіб для відпарювача також можна використовувати для підтримки чистоти штор. Просто тримайте відпарювач на відстані 15-20 сантиметрів від тканини і пройдіться ним по всій поверхні штор. Цей метод не тільки допоможе видалити пил, але й освіжить штори.

Важливо зауважити, що відпарювач не підходить для очищення штор з оксамиту, делікатних тканин, а також штор зі складною структурою, наприклад, плісе. Для інших видів штор цей метод відмінно підійде.

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