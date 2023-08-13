Як очистити шви між плиткою у ванній за 10 хвилин та уникнути цвілі: необхідний засіб є в аптечці

Міжплиткові шви у ванній кімнаті часто стають жертвами забруднення, що впливає на загальний вигляд приміщення. Проте є ефективний спосіб очищення, до того ж аптечний, який допомагає не лише відновити чистоту, але й позбутися від плісняви.

Для відбілювання міжплиткових швів рекомендується використовувати перекис водню, який зазвичай є у наявності в домашній аптечці. Про цей ефективний спосіб поділилася Express.

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Здатність перекису водню боротися з бактеріями, пліснявою та грибками робить його натуральним засобом для прибирання та очищення. Завдяки його відбілювальним властивостям, шви між плитками можна відновити вже за 10 хвилин.

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Ось як правильно застосувати перекис водню для прибирання міжплиткових швів:

Наповніть пульверизатор трохи перекису водню. Рівномірно розпиліть рідину безпосередньо на забруднені міжплиткові шви. Залиште на 10 хвилин для вбирання засобу. Потім зніміть забруднення. Протріть шви вологою тканиною. Завершіть процес, витираючи поверхню сухим рушником.

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