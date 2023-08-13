Как очистить швы между плиткой в ванной за 10 минут и избежать плесени: необходимое средство есть в аптечке
Межплиточные швы в ванной комнате часто становятся жертвами загрязнения, что влияет на общий вид помещения. Однако есть эффективный способ очищения, к тому же аптечный, помогающий не только восстановить чистоту, но и избавиться от плесени.
Для отбеливания межплиточных швов рекомендуется использовать перекись водорода, которая обычно имеется в наличии в домашней аптечке. Об этом эффективном способе поделилась Express.
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Способность перекиси водорода бороться с бактериями, плесенью и грибками делает его натуральным средством для уборки и очистки. Благодаря его отбеливающим свойствам, швы между плитками можно восстановить уже через 10 минут.
Вот как правильно применить перекись водорода для уборки межплиточных швов:
- Наполните пульверизатор немного перекиси водорода.
- Равномерно распылите жидкость непосредственно на загрязненные межплиточные швы.
- Оставьте на 10 минут для впитывания средства.
- Затем снимите загрязнение.
- Протрите швы влажной тканью.
- Завершите процесс, вытирая поверхность сухим полотенцем.
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