Як оформити пенсію за вислугою років: нові умови з 1 березня

Пенсія за вислугу років – це вид пенсії, який дають людям, які працювали на роботах, що шкодять здоров'ю або призводять до втрати працездатності. Її можна отримати раніше, ніж звичайну пенсію за віком.

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Умови отримання пенсії за вислугу років можуть змінюватися. За детальною інформацією звертайтесь до Пенсійного фонду України, пишуть fakty.com.ua.

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Хто може отримати пенсію за вислугу років:

Артисти: якщо мають 20-35 років стажу творчої діяльності.

якщо мають 20-35 років стажу творчої діяльності. Працівники авіації та льотно-випробувального складу: чоловіки - 25 років стажу, жінки - 20 років.

Військовослужбовці: 25 років календарної вислуги. 45 років віку, 25 років страхового стажу, з яких 12,5 років - служба.

Працівники освіти, охорони здоров'я та соцзабезпечення: 25 років спеціального стажу.

25 років спеціального стажу. Медики.

Спортсмени: 25 років стажу.

25 років стажу. Диспетчери повітряного руху, бортпровідники, працівники залізничного та метрополітену, геологи:

Лісозаготівники, механізатори в портах, флот:

Як розрахувати розмір пенсії за вислугу років:

Військовим: оклад за посадою, військове звання, надбавка за вислугу років, щомісячні додаткові виплати.

оклад за посадою, військове звання, надбавка за вислугу років, щомісячні додаткові виплати. Іншим категоріям: згідно зі ст. 27, 28 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV. Залежить від страхового стажу та заробітної плати.

Як отримати пенсію за вислугу років:

Звернутися до Пенсійного фонду України після звільнення з роботи , яка дає право на пенсію.

, яка дає право на пенсію. Зібрати необхідні документи.

Детальніше про пенсію за вислугу років:

Закон України "Про пенсійне забезпечення": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12

Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15

Раніше ми повідомляли, що з 1 квітня 2024 року переглянуть розміри пенсій для працюючих пенсіонерів. Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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