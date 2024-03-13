Как оформить пенсию по выслуге лет: новые условия с 1 марта

Пенсия за выслугу лет – это вид пенсии, который дают людям, работающим на работах, вредящих здоровью или приводящих к потере трудоспособности. Ее можно получить раньше обычной пенсии по возрасту.

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Условия получения пенсии за выслугу лет могут изменяться. За подробной информацией обращайтесь в Пенсионный фонд Украины, пишут fakty.com.ua.

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Кто может получить пенсию за выслугу лет:

Артисты: если у них 20-35 лет стажа творческой деятельности.

если у них 20-35 лет стажа творческой деятельности. Работники авиации и летно-испытательного состава: мужчины – 25 лет стажа, женщины – 20 лет.

Военнослужащие: 25 лет календарной выслуги. 45 лет возраста, 25 лет страхового стажа, из которых 12,5 лет – служба.

Сотрудники образования, здравоохранения и соцобеспечения: 25 лет специального стажа.

25 лет специального стажа. Медики.

Спортсмены: 25 лет стажа.

25 лет стажа. Диспетчеры воздушного движения, бортпроводники, работники железнодорожного и метрополитена, геологи:

Лесозаготовители, механизаторы в портах, флот:

Как рассчитать размер пенсии за выслугу лет:

Военным: оклад по должности, воинское звание, прибавка за выслугу лет, ежемесячные дополнительные выплаты.

оклад по должности, воинское звание, прибавка за выслугу лет, ежемесячные дополнительные выплаты. Другим категориям: согласно ст. 27, 28 Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV. Зависит от страхового стажа и заработной платы.

Как получить пенсию за выслугу лет:

Обратиться в Пенсионный фонд Украины после увольнения с работы , дающей право на пенсию.

, дающей право на пенсию. Собрать нужные документы.

Детальнее о пенсии за выслугу лет:

Закон Украины "О пенсионном обеспечении": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12

Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров. Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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