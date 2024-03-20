Як оформити довідку про доходи пенсіонера онлайн для підтвердження статків

Пенсіонерам іноді потрібна довідка про доходи, щоб вирішити певні фінансові питання. Її можна отримати онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Відео дня

Отримати її можна, зокрема, через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього потрібно зробити кілька кроків, пише ПФУ.

Читайте також: Які пенсійні виплати виросли разом зі збільшенням прожиткового мінімуму у 2024 році

Ось як це зробити:

Зайдіть на вебпортал Фонду і авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). У особистому кабінеті виберіть опцію "Запит на отримання електронних документів". З випадаючого списку оберіть "Довідка про доходи пенсіонера". Заповніть форму, зазначте період, за який потрібна довідка, дайте згоду на обробку персональних даних і натисніть "Відправити до ПФУ". Після опрацювання заяви ви зможете отримати довідку у розділі "Мої звернення".

Ось кілька додаткових порад:

Переконайтеся, що у вас є КЕП. Його можна отримати в акредитованих центрах надання адміністративних послуг.

Його можна отримати в акредитованих центрах надання адміністративних послуг. Заздалегідь підготуйте всі необхідні дані.

Уважно заповнюйте форму.

Зберігайте довідку в електронному вигляді або роздрукуйте її.

Раніше ми повідомляли, що з 1 квітня 2024 року переглянуть розміри пенсій для працюючих пенсіонерів. Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!