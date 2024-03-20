Как оформить справку о доходах пенсионера онлайн для подтверждения состояния

Пенсионерам иногда нужна справка о доходах, чтобы решить определенные финансовые вопросы. Ее можно получить онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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Получить его можно, в частности, через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно сделать несколько шагов, пишет ПФУ.

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Вот как это сделать:

Зайдите на веб-портал Фонда и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). В личном кабинете выберите опцию "Запрос на получение электронных документов". Из выпадающего списка выберите "Справка о доходах пенсионера". Заполните форму, укажите период, за который требуется справка, согласитесь на обработку персональных данных и нажмите "Отправить в ПФУ". После обработки заявления вы можете получить справку в разделе "Мои обращения".

Вот несколько дополнительных советов:

Убедитесь, что у вас есть КЭП. Его можно получить в аккредитованных центрах предоставления административных услуг.

Предварительно подготовьте все необходимые данные.

Внимательно заполняйте форму.

Сохраняйте справку в электронном виде или распечатайте ее.

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров. Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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