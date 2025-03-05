Як обмежено придатні військовозобовʼязані можуть отримати направлення на ВЛК

В Україні скасовано статус "обмежено придатний до військової служби". Громадяни, які раніше отримали цей висновок, мають пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня 2025 року, щоб отримати новий статус.

Водночас обов’язок проходження ВЛК не поширюється на осіб віком до 25 років, старших за 60 років, а також на людей з інвалідністю I, II або III групи. Про це пише 24 tv.ua.

Направлення на медкомісію можна отримати двома способами: звернувшись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або подавши заявку в електронній системі Резерв+. Це стосується також заброньованих осіб, які раніше мали статус "обмежено придатний".

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Рішення ВЛК можна оскаржити, якщо висновки медкомісії не збігаються з попередніми медичними документами. Підставами для перегляду можуть бути формальні помилки, кримінальні розслідування щодо членів ВЛК або зміни у списку захворювань.

Мобілізація осіб зі статусом "обмежено придатний" можлива лише у випадку, якщо ВЛК визнає їх придатними до служби або придатними для несення служби в підрозділах військового забезпечення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина УБД може втратити пільги у 2025 році.

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