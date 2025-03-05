Как ограниченно пригодные военнообязанные могут получить направление на ВЛК

В Украине отменен статус "ограниченно пригодный к военной службе". Граждане, ранее получившие этот вывод, должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВЛК) до 5 июня 2025 года, чтобы получить новый статус.

В то же время обязанность прохождения ВЛК не распространяется на лиц в возрасте до 25 лет старше 60 лет, а также на людей с инвалидностью I, II или III группы. Об этом пишет 24 tv.ua.

Направление на медкомиссию можно получить двумя способами: обратившись в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или подав заявку в электронной системе Резерв+. Это касается также забронированных лиц, ранее имевших статус "ограниченно подходящий".

Читайте также: Как восстановить утраченное удостоверение участника боевых действий

Решение ВЛК можно оспорить, если выводы медкомиссии не совпадают с предыдущими медицинскими документами. Основанием для пересмотра могут быть формальные ошибки, уголовные расследования в отношении членов ВЛК или изменения в списке заболеваний.

Мобилизация лиц со статусом "ограниченно пригодный" возможна только в случае, если ВЛК сочтет их пригодными к службе или пригодными для несения службы в подразделениях военного обеспечения.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!