Як охолодити авто без кондиціонера за 30 секунд: японський лайфхак для водіїв

Влітку підтримувати прохолоду в автомобілі під час екстремальних температур досить складно. Якщо ви не припаркуєте його на підземній автостоянці або не знайдете місце у тіні, у салоні авто утвориться справжня сауна.

Однак для тих, хто паркує авто під сонцем, існує "японський метод", завдяки якому можна швидко знизити температуру в салоні автомобіля менш ніж за хвилину. Про цей лайфхак повідомило видання Sante.

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Фокус полягає в тому, щоб опустити одне з вікон і з силою "провітрити" салон, відкривши протилежні двері. Це створює протяг і тому трохи знижує температуру в салоні, оскільки повітря всередині рециркулюється.

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Є ще один варіант для власників авто з кондиціонером: треба спрямувати потік холодного повітря на дах автомобіля. Оскільки холодне повітря є щільнішим за тепле, тому воно легше поширюватиметься через салон і автомобіль охолоджуватиметься швидше. Після цього ви можете ще більше знизити температуру за допомогою рециркуляції повітря, але не надто довго, оскільки це може викликати сонливість під час водіння.

Експерти радять водіям, які залишають авто на сонці, прикривати лобове скло тканиною світлого кольору, або під скло підкладати спеціальний сріблястий захисний бар'єр, який відбиватиме сонячні промені.

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