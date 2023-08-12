Як охолодити тіло за хвилину: геніальний лайфхак з чаєм

В умовах спеки, проблема спраги стає дуже актуальною. Організм швидко втрачає воду, і щоб уникнути дегідрації, необхідно вчасно поповнювати запаси рідини, повідомляє ЧасДій.

Споживання солодкої газованої води, квасу, лимонаду та інших холодних напоїв на перший погляд здається чудовим варіантом для спеки. Однак, варто звернути увагу, що такі напої можуть бути не найкращим вибором в цей час. Справжній спасіння у спеку – гарячий чай. Цей парадокс можна пояснити.

За дослідженнями, гарячий чай має позитивний вплив на самопочуття в екстремально спекотну погоду. Він врятує від спраги та поповнить запас втраченої рідини, а також сприятиме розширенню судин та активізації потовиділення. Після вживання гарячого чаю організм розпочинає активно виділяти піт, що випаровується та охолоджує шкіру.

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Також варто відзначити, що поліфеноли, присутні в чаї, допомагають нормалізувати тиск, який часто підвищується в спеку.

З іншого боку, холодна вода у спекотний період може бути навіть небезпечною. Організм намагається підігріти холодну рідину, а не охолоджувати її, що призводить до втрати тепла. Це особливо ризиковано для осіб з проблемами серця, так як може викликати аритмію та спазми судин.

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Замість чорного чаю, варто розглянути зелений чай, трав'яний настій або невеликі порції мінеральної води, несолодких компотів, морсів. Однак найкраще - пити чисту кімнатної температури воду. Нагадуємо, що норма рідини для здорової людини становить 30 мл на 1 кг маси в нормальних умовах, а в спекотний період рекомендується збільшити цей показник на 20-30%.

Уникайте також споживання:

солодкої газованої води;

концентрованих соків;

кави, яка може спричинити дегідратацію;

алкоголю, що завдає навантаження на серце і судини.

Зверніть особливу увагу на алкоголь, так як він порушує терморегуляцію організму і може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.

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