Как охладить тело в минуту: гениальный лайфхак с чаем

В условиях жары проблема жажды становится очень актуальной. Организм быстро теряет воду, и во избежание дегидрации необходимо вовремя пополнять запасы жидкости, сообщает ЧасДій.

Потребление сладкой газировки, кваса, лимонада и других холодных напитков на первый взгляд кажется отличным вариантом для жары. Однако следует обратить внимание, что такие напитки могут быть не лучшим выбором в это время. Настоящее спасение в жару – горячий чай. Этот парадокс можно объяснить.

По исследованиям, горячий чай оказывает положительное влияние на самочувствие в экстремально жаркую погоду. Он избавит от жажды и пополнит запас утраченной жидкости, а также будет способствовать расширению сосудов и активизации потоотделения. После употребления горячего чая организм начинает активно выделять испаряющийся и охлаждающий кожу пот.

Видео дня

Также стоит отметить, что полифенолы, присутствующие в чае, помогают нормализовать давление, часто повышающееся в жару.

Кроме того, холодная вода в жаркий период может оказаться даже опасной. Организм пытается подогреть холодную жидкость, а не охлаждать ее, что приводит к потере тепла. Это особенно рисковано для лиц с проблемами сердца, так как может вызвать аритмию и спазмы сосудов.

Читайте также: Как быстро заснуть в жару: от египетского метода до правильного положения

Вместо черного чая стоит рассмотреть зеленый чай, травяной настой или небольшие порции минеральной воды, несладких компотов, морсов. Однако лучше всего – пить чистую комнатной температуры воду. Напоминаем, что норма воды для здорового человека составляет 30 мл на 1 кг массы в обычных критериях, а в жаркий период рекомендуется прирастить этот показатель на 20-30%.

Избегайте также потребления:

сладкой газировки;

концентрированных соков;

кофе, который может вызвать дегидратацию;

алкоголя, наносящего нагрузку на сердце и сосуды.

Обратите особое внимание на алкоголь, так как он нарушает терморегуляцию организма и может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Напомним, мы уже писали, как охладить кровать с помощью бутылок с водой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!