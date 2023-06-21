Эффект почувствуете мгновенно: Как охладить кровать с помощью бутылок с водой

Как охладить квартиру и постель в жару

В летний жаркий период многие испытывают дискомфорт от высоких температур. Обладание кондиционером или вентилятором дома – большое счастье, но постоянное использование этих устройств может привести к увеличению электроэнергии на счетах. Однако есть простой трюк, который поможет охладить вашу комнату без лишних затрат.

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Если вы хотите избежать проблем со здоровьем из-за жары и сэкономить деньги, есть простой способ облегчить жизнь. По информации, предоставленной порталом santeplus, обычная бутылка с водой может быть эффективным средством для охлаждения комнаты.

Этот процесс очень прост: наполните бутылку водой крановой и поместите ее в морозильную камеру на несколько часов. Когда вода замерзнет и станет ледяной, извлеките бутылку и разместите ее у кровати.

Это позволит освежить воздух, которым вы дышите, и поможет вам поскорее заснуть. Конечно, это лишь временное решение, но лучше иметь его, чем ничего.

Напомним, мы уже писали, как повысить комфорт своего сна.

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