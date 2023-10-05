Як восени підготувати теплицю до посадки огірків: поради городників

Якщо ви мрієте про гарний врожай огірків у наступному році, то необхідно приділити належну увагу підготовці ґрунту у теплиці. Адже коренева система огірків вимагає особливого догляду.

Про це повідомило видання "Добрі новини". Зазначили, що важливо врахувати, що коренева система огірків потребує легкого і родючого ґрунту з нейтральною або слабокислою реакцією.

Ось декілька кроків, які вам слід виконати для підготовки ґрунту:

Видаліть верхній шар ґрунту. Розпочніть з видалення верхнього шару ґрунту в теплиці. Це допоможе вам позбутися можливих патогенів і шкідників. Додайте чорнозем. Засипте грядки чорноземом, який збагатить ґрунт необхідними мінералами та поживними речовинами. Внесіть гній. Відро гною на кожен квадратний метр ґрунту забезпечить додаткові поживні речовини, необхідні для росту огірків. Змішайте шари ґрунту. Верхній шар ґрунту перемішайте з компостом або перегноєм у пропорції 1:1. Це поліпшить структуру ґрунту і збільшить його родючість.

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Крім того, важливо збалансувати кислотність ґрунту. Для цього можна додати 200-300 г вапна або доломітового борошна на кожен квадратний метр. Або використовуйте 300-350 грам деревної золи.

Не забувайте також про посів сидератів, таких як фацелія, овес, горох або ріпак. Вони допоможуть підвищити родючість ґрунту та підготувати його до вирощування огірків. Уникайте посіву жита, оскільки це може пригнічувати молоді рослини огірків.

Правильна підготовка ґрунту є ключем до великого та смачного врожаю огірків у вашій теплиці. Слідкуючи за цими порадами, ви зможете насолоджуватися смачними та свіжими огірками цього сезону.

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